Обвиняемого в четырех убийствах россиянина арестовали в Италии

На севере Италии арестовали россиянина, которого обвиняют в четырех убийствах на территории РФ в 2012 году.

51-летний мужчина арестован по международному ордеру по линии Интерпола, информирует ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.

Обвиняемый остановился с женой и сыном в гостинице в городе Новента-ди-Пьяве под Венецией, где был проведен полицейский рейд.

Мужчина находился в розыске с 2013 года. Его подозревают в причастности к деятельности преступной группы и организации нескольких убийств.

По информации агентства, житель России должен быть экстрадирован на родину. В генконсульстве РФ в Милане подтвердили произошедшее, в настоящий момент они уточняют информацию о соотечественнике.

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