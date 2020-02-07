У подмосковного пенсионера нашли склад с оружием и боеприпасами

У подмосковного пенсионера нашли склад с оружием и боеприпасами

07.02.2020, 15:18, Разное

Житель подмосковной Коломны хранил у себя дома целый арсенал с оружием. При обыске полицейские обнаружили у него две винтовки, охотничье ружье и несколько пистолетов, один из которых был с глушителем, сообщает «Подмосковье сегодня». 

Помимо этого у 65-летнего мужчины нашли более 400 патронов различного калибра, 150 пуль, более 100 гильз и приспособления для тихой стрельбы. В ходе экспертизы было установлено, что два пистолета находятся в рабочем состоянии, а свыше десятка патронов пригодны для стрельбы. В отношении владельца всех этих предметов завели дело о незаконном хранении оружия. 



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