Украинские пограничники не впустили в страну россиянку, которая, по ее словам, приехала выйти замуж

Украинские пограничники не пустили в Украину гражданку России, которая приехала в страну якобы для того, чтобы выйти замуж, из-за посещения ею аннексированного Крыма. Об этом сообщила Государственная пограничная служба на своей странице в Facebook 6 февраля.
Женщина прилетета в аэропорт Жуляны. Она уговаривала пограничников впустить ее в страну, и предлагала взятку в $500.
«По ее словам, в Киев прибыла, чтобы выйти замуж. Были намерения россиянки правдивыми, пока не установлено», – говорится в сообщении.
Женщине запретили въезд в Украину на три года и отправили на родину обратным рейсом.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
В 2015 году Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок въезда в Крым и выезда из него. Для иностранцев въезд на полуостров и выезд с него возможен по паспортам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы, через контрольные пункты въезда/выезда в Херсонской области («Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар»).
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище / 18 января
- Победителей Всероссийского конкурса «Лига вожатых» наградили в Москве / 15 декабря
- Для заразившихся пневмонией нового типа в Китае создали специальные госпитали / 21 января
- Лiга.net — посла Польши призвали не критиковать баннер с Бандерой — это внутреннее дело Украины / 9 января
- США ввели санкции против властей Крыма / 29 января
- Болсонару заявил, что после падения он частично потерял память / 25 декабря
- Москвичам пообещали осеннюю погоду в середине декабря / 8 декабря
- Отставка Суркова ничего не изменит в войне России против Украины / 26 января