Украинские пограничники не впустили в страну россиянку, которая, по ее словам, приехала выйти замуж

Украинские пограничники не впустили в страну россиянку, которая, по ее словам, приехала выйти замуж

07.02.2020, 15:18, Новости дня

Украинские пограничники не пустили в Украину гражданку России, которая приехала в страну якобы для того, чтобы выйти замуж, из-за посещения ею аннексированного Крыма. Об этом сообщила Государственная пограничная служба на своей странице в Facebook 6 февраля.

Женщина прилетета в аэропорт Жуляны. Она уговаривала пограничников впустить ее в страну, и предлагала взятку в $500.

«По ее словам, в Киев прибыла, чтобы выйти замуж. Были намерения россиянки правдивыми, пока не установлено», – говорится в сообщении. 

Женщине запретили въезд в Украину на три года и отправили на родину обратным рейсом.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок въезда в Крым и выезда из него. Для иностранцев въезд на полуостров и выезд с него возможен по паспортам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы, через контрольные пункты въезда/выезда в Херсонской области («Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар»).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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