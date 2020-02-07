Известно, как мозг управляет иммунитетом

Специалисты в области биологии из США доказали, что отсутствие сигналов мозга приводит к дезорганизованному поведению иммунных клеток. Кроме того, без сигналов мозга иммунитет хуже противостоит инфекциям.

В ходе организованного исследования эксперты из Университета Тафтса совместно с учеными из Гарвардского и Флоридского университетов проводили эксперименты, направленные на изучение связи между иммунной системой и мозгов эмбрионов лягушки. Известно, что функция иммунных клеток является врожденной, однако недавно выяснилось, что эти клетки нуждаются в сигналах мозга для правильного и эффективного противостояния инфекциям. Ученые долгое время наблюдали за активностью иммунных клеток у эмбрионов после удаления мозга.

В результате после заражения кишечной палочкой выживаемость среди обычных эмбрионов лягушек составила 50%, а у эмбрионов без мозга – всего 16%.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет