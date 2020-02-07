Представлен новый способ обнаружения алкоголя в крови

Японские исследователи поделились подробностями созданной ими технологии, которая позволяет обнаруживать органику в крови, а также осуществлять диагностику заболеваний или измерять уровень алкоголя в крови.

Авторами разработанной технологии стали ученые из Медико-стоматологического университета Токио. Долгое время они занимались созданием специальной мембраны, через которую проходят газы, выделяемые из кровеносных сосудов, расположенных под кожей. Газы, вступая в реакцию с веществами в мембране, производят соединения с флуоресцентными свойствами. Именно этот способ позволяет точно измерять уровень этилового спирта в крови.

Кроме того, эксперты отметили, что некоторые доработки мембраны позволили фиксировать еще органические соединения, характерные для определенных нарушений метаболизма.

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