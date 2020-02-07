ВОЗ признала нехватку средств индивидуальной защиты в мире

В мире наблюдается острая нехватка средств индивидуальной защиты для борьбы с новым коронавирусом, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Мы направляем комплекты для проведения анализов, маски, перчатки, респираторы и халаты в страны каждого региона. Тем не менее, мир столкнулся с хронической нехваткой средств индивидуальной защиты», – приводятся его слова на официальной странице ВОЗ в Twitter.
Гебрейесус ранее заявил, что на 11 и 12 февраля намечен глобальный форум по изучению вируса 2019-nCoV. В ходе встречи будут определены приоритеты в исследовании пневмонии и скоординированы международные усилия в сфере разработки методов лечения и вакцин, информирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что российские ученые разработали маски против вирусов.
Напомним, по последним данным, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 31 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 636 случаев, 1540 человек выздоровели.
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