В Антарктиде зафиксирован рекорд максимальной температуры

В Антарктиде зафиксирован рекорд максимальной температуры

07.02.2020, 15:12, Новости дня

Аргентинские метеорологи зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений, информирует национальная метеорологическая служба страны.

Речь идет об аргентинской научно-исследовательской станции Эсперанса, расположенной на крайнем севере Антарктического полуострова, где метеонаблюдение ведется с 1961 года, передает РИА «Новости».

«(В четверг) на станции Эсперанса был зарегистрирован новый исторический (с 1961 года) температурный рекорд – 18,3 по Цельсию. Это значение превосходит предыдущий рекорд, составивший 17,5, зафиксированный 24 марта 2015 года», – говорится в сообщении.

Кроме того, на другой аргентинской станции Марамбио также был побит температурный рекорд и зафиксирована самая высокая температура для февраля с 1971 года – 14,1. Прошлый рекорд был установлен в 2013 году и составил 13,8.

«Это может быть связано с глобальным потеплением», – приводит газета Clarin слова представителя метеорологической службы Синди Фернандес.

Антарктида простирается на 14 млн квадратных километров и полностью покрыта снегом и льдом. Средняя годовая температура варьируется от 10 до 60 градусов ниже нуля.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), климат Антарктического полуострова – крупнейшего на континенте – один из наиболее быстро изменяющихся на планете. Так, за последние 50 лет средняя температура поверхности на полуострове повысилась почти на 3 градуса.

Самая высокая температура для «региона Антарктика» 19,8 по Цельсию наблюдалась 30 января 1982 года на научно-исследовательской станции Сигни, Борге Bay на острове Сигни.

Ранее замдиректора Арктического и антарктического НИИ Росгидромета океанолог и полярник Валерий Лукин рассказал, что антарктические исследования последних десятилетий подтвердили влияние изменений климата на ледяные шапки вокруг Южного полюса.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика