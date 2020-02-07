Умер Илья Яницкин, которого обвиняли в связях с Россией

Скончался основатель финского сетевого издания MV Илья Яницкин, которого обвиняли в связях с Россией. Ему был 41 год. На странице издания в Twitter сообщается, что Яницкин страдал раком кишечника.

Издания, которые возглавлял Яницкин, публиковали материалы против мигрантов. В октябре 2018 года его приговорили к одному году и десяти месяцам лишения свободы. Суд пришел к выводу, что его сайты оскорбляли честь и достоинство, разжигали межнациональную рознь и распространяли угрозы.

По этому же делу был осужден правозащитник Йохан Бекман, сообщает РИА Новости. По его словам, их осудили вместе, чтобы "показать публично некую связь с Россией и наказание "русских троллей". Хотя оба они не являются гражданами России, а издание MV-lehti было финским.

Источник: Вести

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