Новой пассией Остапчука может быть «танцующий нотариус» – СМИ

Украинский шоумен Владимир Остапчук, вероятно, крутит роман с 33-летним нотариусом по имени Кристина, которая подписана в Instagram как «танцующий нотариус». Об этом сообщила программа «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Отмечается, что и Остапчук, и «танцующий нотариус» в одно время отдыхали в Буковеле.

1 января снимком на фоне заснеженных гор в Instagram поделился Остапчук.

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Утро первого января * * Как встретили Новый год? Перекличка) * Кто выжил ставим +, кто нет — * * #новыйгод #20тые #newyear

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 1 Янв 2020 в 2:17 PST

1 января фото там же сделала нотариус Кристина.

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Прекрасно встретить первый день Нового года, в зимней сказке *

Публикация от kristygor (@kristygor) 1 Янв 2020 в 2:50 PST

12 января Остапчук обнародовал фото, снятое на горнолыжном курорте в Куршевеле.

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Bukovel vs Courchevel * Эпичная битва двух нашумевших курортов * * Дорога. Bukovel ближе, дорога на авто заняла 10 часов из Киева. * На самолете час и ещё с ИФ два часа ехать на трансфере. * Courchevel — самолёт в Женеву 3 часа. Оттуда на авто ещё 180 км. Трасса классная. В хорошую погоду Бука выигрывает этот раунд. Но я как-то ехал там в гололёд…. * Жильё. Конечно, Буковель дешевле в разы, но! Если бронировать Курш заранее, то отель с 3-4 звёздами на завтраках не будет дороже, а то и дешевле самого крутого в Буке @radissonbluresortbukovel * Покатушки: Трассы, разнообразие, протяженность, подъёмники и прочий сервис в Курше ОДНОЗНАЧНО лучше. Да, дороже, но ты получаешь чистый кайф на 600 км. Да и общая культура туристов в разы выше * * Развлечения. Courchevel — это дорогА-бАгато. Крутые рестораны, с салатами за 60 евро, милыми кафешками и ночными барами. Дороже раза в 4 чем в Буке. Хотя, можно и в супермаркет сбегать, они на каждом углу. Но Буковель за последние годы сильно подрос. Торговые центры, ярмарка, @vodaclub_bukovel, рестораны — прямо приятно удивили. * Пафос и понты. Как ни странно, при наличии магазинов всех дорогих брендов, звёздной тусовки и частных самолетов, — понтов на Курше меньше. Никто не прет на своём Гелике по пешеходной зоне. Все расслаблены и добры. Буковель странно отталкивает наличием охраны, угрюмыми лицами и «вы не в списках». * Но у Куршевеля есть один важный минус, о котором уже писала @xenia_sobchak — знаменитый «срачный грипп». У нас из 4 людей заболели трое. Лично мне было плохо 2 дня, рвота, понос, температура и жуткое обезвоживание. У нас при таких кишечных вирусах курорт показывают в новостях, а президент лично берет ситуацию под контроль. * Тут всем тупо пофиг. Ну пронесёт, ну пройдёшь детокс, ну не попьёшь вина пару дней c’est la vie * ‍ * * Может в Буке тоже есть такие случаи, но точно не такие массовые. * В общем, несмотря на одинаковое окончание «вель» Буковель и Куршевель — абсолютно разные по философии, что ли. * А какой круче — решайте вы. * Голосуйте в комментах: * за Буковель * за Куршевель. * #заметки #куршевель #буковель #битвакурортов

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 12 Янв 2020 в 10:16 PST

Подобный снимок есть и в Instagram женщины, с которой ему приписывают роман.

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Розовые щёки, красный нос, улыбка до ушей! Эх хорошо же было… *

Публикация от kristygor (@kristygor) 17 Янв 2020 в 10:00 PST

«Зірковий шлях» заявляет, что с новой пассией Остапчук познакомился летом в Италии на свадьбе: он работал ведущим, а Кристина была подружкой невесты.

Жена Остапчука, Елена Войченко, с которой он разводится, заявила, что после того, как она рассказала об изменах мужа, он стал угрожать ей, что заберет детей, и запугивать ее.

Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной развода постоянные ссоры.

В официальном браке Остапчук со своей супругой прожил 12 лет. На развод он подал сам.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.

Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса «Евровидение 2017».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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