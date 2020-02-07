Мосбиржа зафиксировала увеличение free float «Газпрома» до 50 процентов

Московская биржа увеличила количество акций в свободном обращении "Газпрома" (free float) с 46 процентов до 50 процентов, сообщается в уведомлении биржи.
"Московская биржа пересмотрела значение коэффициента free-float обыкновенных акций ПАО "Газпром" и установила его равным 50 процентам. Данное решение принято по итогам заседания Индексного комитета, состоявшегося 6 февраля 2020 года", — сообщается в уведомлении биржи.
Коэффициент free-float учитывается в фондовых индексах. Мосбиржа начнет считать индексы с учетом нового free-float "Газпрома" с 20 марта 2020 года.
Ранее Мосбиржа отказывалась считать проданные квазиказначейские пакеты "Газпрома" акциями в свободном обращении. Были две сделки по схеме "один лот — один покупатель", но покупатель не раскрывался.
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