Мосбиржа зафиксировала увеличение free float «Газпрома» до 50 процентов

Мосбиржа зафиксировала увеличение free float «Газпрома» до 50 процентов

07.02.2020, 15:06, Новости дня

Московская биржа увеличила количество акций в свободном обращении "Газпрома" (free float) с 46 процентов до 50 процентов, сообщается в уведомлении биржи.

"Московская биржа пересмотрела значение коэффициента free-float обыкновенных акций ПАО "Газпром" и установила его равным 50 процентам. Данное решение принято по итогам заседания Индексного комитета, состоявшегося 6 февраля 2020 года", — сообщается в уведомлении биржи.

Коэффициент free-float учитывается в фондовых индексах. Мосбиржа начнет считать индексы с учетом нового free-float "Газпрома" с 20 марта 2020 года.

Ранее Мосбиржа отказывалась считать проданные квазиказначейские пакеты "Газпрома" акциями в свободном обращении. Были две сделки по схеме "один лот — один покупатель", но покупатель не раскрывался.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика