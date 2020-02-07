Глушакову отказали в иске. Футболист судится с бывшей женой

Глушакову отказали в иске. Футболист судится с бывшей женой

07.02.2020, 15:06, Новости дня

В столичном Никулинском суде в закрытом режиме прошло заседание по иску бывшего футболиста московского "Спартака" Дениса Глушакова к его бывшей жене Дарье. После того, как судебные инстанции разделили имущество экс-супругов пополам, недовольными остались обе стороны.

При этом по мнению Дарьи Глушаковой решение суда было несправедливым вследствие того, что футболист в течение короткого времени якобы вывел с счетов, принадлежавших семье, около 200 млн рублей и эта сумма в не была учтена при разделе имущества. В свою очередь Глушаков подал иск к экс-супруге из-за того, что она своими действиями нанесла ему моральный ущерб. Взыскать с женщины спортсмен хотел также примерно 200 млн рублей.

Заседание проходило в отсутствие Глушакова, который теперь выступает за клуб "Ахмат", и его бывшей жены, суд перевел его в закрытый режим из-за возможного нанесения сторонам дополнительных моральных страданий. Но в итоге судья вынесла решение в пользу Дарьи.

"Суд первой инстанции отказал Денису Глушакову в удовлетворении его исковых требований в полном объеме", — цитирует РИА Новости представителя ответчицы Ирину Серегину. Впрочем, полный размер требований, по ее словам, в заседании озвучен не был.

Источник: Вести



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