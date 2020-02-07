За развращение школьницы педофил заплатит 30 тысяч

В городе Миасс (Челябинская область) закрыто уголовное дело в отношении почти 70-летнего мужчины, который обвиняется в развратных действиях в отношении 15-летней школьницы. Преступнику придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Также его ожидает уголовная ответственность по новому возбужденному делу, которое касается сексуальных действий в отношении еще одной несовершеннолетней.
Все началось с того, что 15-летняя и 17-летняя девочки регулярно бывали в гостях у пожилого мужчины. Они распивали спиртные напитки, после чего пенсионер совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В результате девочки решили покататься на машине знакомого, но разбили ее, получив в аварии серьезные травмы. Во время разбирательства и выяснилось, что мужчина неоднократно нарушал закон, сообщает Ura.ru.
Штраф в размере 30 тысяч рублей пенсионеру придется заплатить за приставания к 15-летней девочке. По данным следствия, мужчина вел с ней разговоры на интимную тематику, позволял нескромные прикосновения и пытался склонить школьницу к близости. Учитывая преступление небольшой тяжести, по данному факту мужчина отделался лишь штрафом.
Что касается 17-летней девушки, от нее мужчина добился желаемого и смог склонить к интимной близости за денежное вознаграждение. Теперь в отношении злоумышленника возбуждено дело по статье 240.1 Уголовного кодекса РФ (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего). Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- МИД Франции рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Иран / 7 января
- Стало известно о драке пилотов на борту рейса Париж – Москва / 3 февраля
- В Ижевске объяснили отмену боя курантов в эфире местного ТВ после поздравления Путина / 4 января
- Медведев рассказал о ходе «мусорной реформы» / 5 декабря
- Россия компенсирует Белоруссии подтвержденный ущерб от «грязной» нефти / 23 января
- Зеленский дал Гончаруку шанс / 17 января
- ГБР вызывает Порошенко на допрос 21 и 24 января / 18 января
- В Австралии с радаров пропал самолет, тушивший лесные пожары / 23 января