За развращение школьницы педофил заплатит 30 тысяч

За развращение школьницы педофил заплатит 30 тысяч

07.02.2020, 15:06, Новости дня

В городе Миасс (Челябинская область) закрыто уголовное дело в отношении почти 70-летнего мужчины, который обвиняется в развратных действиях в отношении 15-летней школьницы. Преступнику придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Также его ожидает уголовная ответственность по новому возбужденному делу, которое касается сексуальных действий в отношении еще одной несовершеннолетней.

Все началось с того, что 15-летняя и 17-летняя девочки регулярно бывали в гостях у пожилого мужчины. Они распивали спиртные напитки, после чего пенсионер совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В результате девочки решили покататься на машине знакомого, но разбили ее, получив в аварии серьезные травмы. Во время разбирательства и выяснилось, что мужчина неоднократно нарушал закон, сообщает Ura.ru.

Штраф в размере 30 тысяч рублей пенсионеру придется заплатить за приставания к 15-летней девочке. По данным следствия, мужчина вел с ней разговоры на интимную тематику, позволял нескромные прикосновения и пытался склонить школьницу к близости. Учитывая преступление небольшой тяжести, по данному факту мужчина отделался лишь штрафом.

Что касается 17-летней девушки, от нее мужчина добился желаемого и смог склонить к интимной близости за денежное вознаграждение. Теперь в отношении злоумышленника возбуждено дело по статье 240.1 Уголовного кодекса РФ (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего). Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Источник: Вести



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