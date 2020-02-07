Назван ТОП-5 самых бесполезных опций в автомобиле

Зачастую при покупке нового транспортного средства люди сталкиваются с массой предложений дилеров, рекламирующих доступные для определённой модели дополнительные решения. Эксперты составили ТОП-5 наиболее бесполезных опций, без которых в автомобиле можно обойтись без ущерба для эксплуатации, динамики и комфорта.
В первую очередь специалисты называют систему «Старт/Стоп». Большинство водителей её вообще отключают сразу после покупки, задумываясь о перспективе дорогого ремонта, требующегося после «бесконечных» запусков двигателя. Также бесполезна опция бесключевого доступа, поскольку злоумышленники с лёгкостью «перехватывают» сигнал, используя специальные ретрансляторы. «Сомнительным удовольствием» эксперты считают низкопрофильные шины, использование которых снижает комфортность езды, а износ подвески или поломки колеса, напротив, повышает.
На четвёртой строке ТОПа разместили панорамную крышу. Данная опция придаёт особенности экстерьеру, но также имеет ряд недостатков – ухудшение работы кондиционера, «наблюдение» за происходящим в салоне водителями большегрузов или высоких автобусов и другое. И последней бесполезной опцией эксперты назвали светодиодные задние фары. Внешне это выглядит неплохо, но при этом существенным недостатком LED-фонарей являются сложности с ремонтом.
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