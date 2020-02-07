Назван ТОП-5 самых бесполезных опций в автомобиле

Назван ТОП-5 самых бесполезных опций в автомобиле

07.02.2020, 15:04, Разное

Зачастую при покупке нового транспортного средства люди сталкиваются с массой предложений дилеров, рекламирующих доступные для определённой модели дополнительные решения. Эксперты составили ТОП-5 наиболее бесполезных опций, без которых в автомобиле можно обойтись без ущерба для эксплуатации, динамики и комфорта.
В первую очередь специалисты называют систему «Старт/Стоп». Большинство водителей её вообще отключают сразу после покупки, задумываясь о перспективе дорогого ремонта, требующегося после «бесконечных» запусков двигателя. Также бесполезна опция бесключевого доступа, поскольку злоумышленники с лёгкостью «перехватывают» сигнал, используя специальные ретрансляторы. «Сомнительным удовольствием» эксперты считают низкопрофильные шины, использование которых снижает комфортность езды, а износ подвески или поломки колеса, напротив, повышает.

На четвёртой строке ТОПа разместили панорамную крышу. Данная опция придаёт особенности экстерьеру, но также имеет ряд недостатков – ухудшение работы кондиционера, «наблюдение» за происходящим в салоне водителями большегрузов или высоких автобусов и другое. И последней бесполезной опцией эксперты назвали светодиодные задние фары. Внешне это выглядит неплохо, но при этом существенным недостатком LED-фонарей являются сложности с ремонтом.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика