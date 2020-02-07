Кировский врач анонимно признался в намеренном умерщвлении 10 пациентов

Кировский врач анонимно признался в намеренном умерщвлении 10 пациентов

07.02.2020, 14:58, Разное

Один из пользователей анонимного форума «Два.ч» признался в убийстве десяти человек во время своей работы анастезиологом. По словам медика, он отключал пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких и наблюдал за их смертью, передает Ura.ru.

Изверг добавил, что намерен продолжить убивать людей, поскольку считает, что останется безнаказанным. Однако ошеломленные участники дискуссии быстро вычислили злоумышленника с помощью опубликованных им изображений. Юзеры уверены, что палачом является медбрат-анастезист Кировского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Вольф. Однако начальник госпиталя отказался проводить внутреннюю проверку в медучреждении из-за недостатка информации. 



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