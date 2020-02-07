Дипломаты сообщили о детях среди россиян на карантинном лайнере у берегов Японии

В числе 24 граждан РФ на борту карантинного круизного лайнера у берегов Японии есть двое детей, информирует российское посольство в Токио.

«Среди россиян на борту судна есть семья, в которой двое маленьких детей», – сообщили в дипмиссии.

Дипломаты рассказали, что рассматривают разные варианты возвращения на родину находящихся на борту карантинного судна россиян, передает РИА «Новости».

Напомним, судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. На его борту находятся 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа. Среди пассажиров был житель Китая, у которого обнаружен коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. Позже число зараженных вирусом на судне выросло до 61 человека.

Среди пассажиров оказались 24 россиянина. Пассажирам запретили покидать каюты из-за карантина.





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