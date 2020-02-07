В Польше демонтировали памятник благодарности советским солдатам

В польском городе Лешно снесли памятник благодарности Красной армии, установленный после окончания Второй мировой войны.
Монумент был установлен в память о солдатах советской армии, погибших в боях за город, сообщило Польское агентство печати.
На памятнике размещена надпись на польском и русском языках: «Вечная слава Героям, погибшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза и Польши».
Тела советских солдат, которые были погребены под памятником, в 1949 году эксгумировали и похоронили на кладбище в городе Равич.
По информации местных властей, элементы памятника отправятся на городской склад, а некоторые из них в будущем, возможно, станут экспонатами музея холодной войны, создаваемого в Подборске. На месте памятника хотят установить камень, посвященный 100-летию возвращения города Польше.
Ранее в Минобороны рассказали о подвиге советского солдата, уничтожившего 150 фашистов при освобождении Польши.
Напомним, в Польше запрещена пропаганда коммунизма или иных тоталитарных строев. В рамках закона проводится снос советских памятников, включая те, что посвящены солдатам. При этом региональные власти пытаются сохранить памятники красноармейцам.
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