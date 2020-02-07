Прокурор Красноярского края Михаил Савчин, возглавлявший ведомство с 2012 года, подал в отставку на фоне коррупционного скандала вокруг прокурора Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

В краевой прокуратуре информацию об отставке Савчина комментировать отказались. Официально его полномочия истекают только в октябре 2022 года.

Как сообщает агентство, принятое Савчиным решение об отставке связано со сменой руководства Генеральной прокуратуры России, а также со скандалом, касающимся задержания исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, которого арестовали в декабре 2019 года по подозрению в получении взятки.

Уголовное дело в отношении Гутаева было возбуждено 25 декабря. Савчин сразу же отстранил норильского прокурора от исполнения служебных обязанностей на время следствия. Расследованием занимается следственный комитет. По данным ТАСС, прокурора подозревают сразу в нескольких эпизодах, связанных со взятками. На одной из них он попался с поличным.

Савчин ранее занимал должности следователя, заместителя прокурора района, начальника отдела по надзору за следствием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Омской области. В период с 2005 по 2008 годы был заместителем прокурора Свердловской области. Должность прокурора Красноярского края Савчин занимает с октября 2008 года.

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