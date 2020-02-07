В Кировской области проверяют сообщения о медбрате, убивающем ветеранов в больнице

Министерство здравоохранения Кировской области проверяет информацию о сотруднике областного госпиталя для ветеранов, который якобы убивал пациентов, сообщает РИА «Новости»
Представившийся медиком гражданин рассказал на форуме «Двач», как убивает своих пациентов, отключая аппарат ИВЛ, сообщило ранее издание readovka.ru. По словам пользователя. за три года он убил десять человек Пользователи вычислили анонимного автора по бейджу, фотографию которого он сам опубликовал. По их мнению, это сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Вольф.
«Названный в публикации гражданин действительно является сотрудником Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. По информации самого работника, он не принимал участие в обсуждении на форуме. Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника», — сообщили в областном минздраве.
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