В Кировской области проверяют сообщения о медбрате, убивающем ветеранов в больнице

В Кировской области проверяют сообщения о медбрате, убивающем ветеранов в больнице

07.02.2020, 14:57, Новости дня

Министерство здравоохранения Кировской области проверяет информацию о сотруднике областного госпиталя для ветеранов, который якобы убивал пациентов, сообщает РИА «Новости»

Представившийся медиком гражданин рассказал на форуме «Двач», как убивает своих пациентов, отключая аппарат ИВЛ, сообщило ранее издание readovka.ru. По словам пользователя. за три года он убил десять человек Пользователи вычислили анонимного автора по бейджу, фотографию которого он сам опубликовал. По их мнению, это сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Вольф.

«Названный в публикации гражданин действительно является сотрудником Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. По информации самого работника, он не принимал участие в обсуждении на форуме. Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника», — сообщили в областном минздраве.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика