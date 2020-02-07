«Итог один». Российский продюсер Игорь Матвиенко прокомментировал судьбу артистов из «Иванушек International»

«Итог один». Российский продюсер Игорь Матвиенко прокомментировал судьбу артистов из «Иванушек International»

07.02.2020, 14:54, Новости дня

60-летний российский продюссер Игорь Матвиенко в интервью изданию «Аргументы и Факты» признался, что ему больно смотреть на солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова, но он не может повлиять на артиста.  

Комментируя смерть экс-солиста группы «Иванушки International» 47-летнего Олега Яковлева, Матвиенко признался, что знал о его алкозависимости, но так и не смог убедить артиста бросить пить. «Штрафами это не остановить. Ну как можно остановить Григорьева-Аполлонова штрафами? Он тоже себя медленно убивает», – заявил российский продюссер.  

По словам Матвиенко, о наркозависимости одного из первых солистов группы Игоря Сорина он узнал уже после его гибели.

«Разницы нет, какого качества наркота. Итог один», – резюмировал продюссер. В интервью изданию Матвиенко подчеркнул, что нездоровый образ жизни артистов является «издержками шоу-бизнеса». 

Российская группа «Иванушки International» была основана в 1995 году продюсером Игорем Матвиенко. Андрей Григорьев-Аполлонов является единственным солистом из первого состава, который продолжает выступления в составе группы. Самой известной песней «Иванушек» является песня «Тополиный пух». 

В 2017 году участникам российской группы «Иванушки International» запретили въезд в Украину на три года, так как ее участники Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов попали в базу украинского центра «Миротворец».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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