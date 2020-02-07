Очевидцы сняли на видео перестрелку в Мукачево. Ранен человек из окружения экс-нардепа Ланьо

Утром 7 февраля в Мукачево Закарпатской области произошла перестрелка, два человека находятся в больнице с огнестрельными ранениями. Об этом сообщил пресс-центр областного управления Национальной полиции.
Одному пострадавшему 24 года, другому – 40 лет, оба жители Мукачево, сообщили полицейские.
СМИ и соцсети разместили видеозапись перестрелки с двух ракурсов. Издание mukachevo.net показало в YouTube съемку из окна рядом стоящего здания. Очевидец снял мужчину в красной куртке, который вышел из-за забора и открыл огонь из винтовки, а затем из пистолета. Затем он выбросил оружие и скрылся.
ВИДЕОВидео: Mukachevo Net / YouTube
На записи с другой точки видно, что огонь велся по внедорожнику. Рядом с машиной лежит человек, очевидно, раненый, его спутники стреляют в ответ. Видео разместил в Telegram закарпатский журналист Виталий Глагола.
«Неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо (прозвище Блюк). Сам Артур и его охранник получили ранения», – написал Глагола.
Он сообщил, что раненых перевезли в Ужгород, и поделился фотографиями Пашкуляка.
Ланьо был депутатом Верховной Рады VII и VIII созывов, входил во фракции Партии регионов и «Воля народа».
Zaxid.net напоминает, что Пашкуляк фигурировал в конфликте, который в июле 2015 года возник между окружение Ланьо и «Правым сектором». В перестрелке в Мукачево тогда погибли три человека.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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