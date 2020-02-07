Изучена польза йогурта для человеческого организма

В ходе недавно проведенного исследования британские эксперты пришли к выводу, что йогурт является крайне полезным продуктом для человеческого организма. Особенно важно его употреблять женщинам, ведь способствует снижению риска развития рака груди.

Не секрет, что йогурт является очень полезным продуктом. Однако ранее ученые уже отметили, что полезным можно считать только натуральный йогурт, то есть без всяких добавок и сахара. Находящиеся в составе данного продукта бактерии ферментируют лактозу. Проведенное исследование доказало, что одной из причин развития рака груди является воспаление, вызванное вредными бактериями. Таким образом, полезные бактерии йогурта способны вытеснить из организма вредные бактерии и снизить риск развития рака груди.

Также исследователи выяснили, что снизить риск развития данного онкологического заболевания способно грудное вскармливание.

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