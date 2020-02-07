Ученые смогли улучшить производительность батареи

Американские специалисты нашли эффективный способ увеличения производительность источника тока. Оказалось, для этого нужно увеличить количество структурных дефектов в материале катода.
Известно, что современные катодные материалы состоят из чередующихся слоев ионов лития и переходных металлов, среди которых никель. Внутри этой структуры есть определенное количество дефектов. Долгое время ученые считали, что большое количество данных дефектов негативно сказывается на работе устройств, которые содержат такие электроды, в том числе аккумуляторов. Специалисты из Брукхейвенской национальной лаборатории, Бингемтонского и Техасского университетов выяснили, что на самом деле большое количество дефектов благоприятно влияет на производительность устройств.
Полученные данные были проверены в ходе экспериментов.
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