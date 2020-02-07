Названа причина невозможности налаживания контактов с инопланетянами

Названа причина невозможности налаживания контактов с инопланетянами

07.02.2020, 14:52, Новости дня

Российский исследователь заявил, что инопланетяне никогда не смогут услышать и принять земные трансляции из-за шумов Солнца. Более того, человечество тоже не способно расшифровать сигналы пришельцев.

На сегодняшний день в мире запущено огромное количество проектов, направленных на поиски внеземной разумной жизни. Одним из наиболее распространенных способов поиска является фиксирование радиосигналов. Однако для принятия таких сигналов нужно приемники астрономических масштабов, которых сегодня на Земле нет. В ближайшее время их создание будет оставаться мечтой ученых, поскольку существующие технологии пока не позволяют эту мечту осуществить.

Инопланетяне, в свою очередь, по мнению эксперта, тоже не способны распознать земные сигналы из-за шумов Солнца. Эту помеху устранить человечество тоже пока не может, именно поэтому поиски внеземных цивилизаций все еще остаются безуспешными.   



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика