Названа причина невозможности налаживания контактов с инопланетянами

Российский исследователь заявил, что инопланетяне никогда не смогут услышать и принять земные трансляции из-за шумов Солнца. Более того, человечество тоже не способно расшифровать сигналы пришельцев.
На сегодняшний день в мире запущено огромное количество проектов, направленных на поиски внеземной разумной жизни. Одним из наиболее распространенных способов поиска является фиксирование радиосигналов. Однако для принятия таких сигналов нужно приемники астрономических масштабов, которых сегодня на Земле нет. В ближайшее время их создание будет оставаться мечтой ученых, поскольку существующие технологии пока не позволяют эту мечту осуществить.
Инопланетяне, в свою очередь, по мнению эксперта, тоже не способны распознать земные сигналы из-за шумов Солнца. Эту помеху устранить человечество тоже пока не может, именно поэтому поиски внеземных цивилизаций все еще остаются безуспешными.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- На eBay продают BMW M5 E39 2001 года почти без пробега / 13 января
- Опубликовано первое изображение китайского коронавируса / 24 января
- Вылетевшие из Уханя с пассажирами самолеты ВКС дозаправились в России / 5 февраля
- Великолепному коту Базуке предстоит похудеть на 10 кг / 18 января
- В Китае сдали больницу, возведенную в рекордные сроки для зараженных коронавирусом / 2 февраля
- Директор школы в Москве уволился после драки ученика с учителем / 18 января
- Автоновости: Кризис нипочем: названы самые популярные премиум-автомобили в России / 12 декабря
- Лавров призвал разработать международный документ о невмешательства в дела стран / 23 декабря