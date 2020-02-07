Названа причина невозможности налаживания контактов с инопланетянами

Российский исследователь заявил, что инопланетяне никогда не смогут услышать и принять земные трансляции из-за шумов Солнца. Более того, человечество тоже не способно расшифровать сигналы пришельцев.

На сегодняшний день в мире запущено огромное количество проектов, направленных на поиски внеземной разумной жизни. Одним из наиболее распространенных способов поиска является фиксирование радиосигналов. Однако для принятия таких сигналов нужно приемники астрономических масштабов, которых сегодня на Земле нет. В ближайшее время их создание будет оставаться мечтой ученых, поскольку существующие технологии пока не позволяют эту мечту осуществить.

Инопланетяне, в свою очередь, по мнению эксперта, тоже не способны распознать земные сигналы из-за шумов Солнца. Эту помеху устранить человечество тоже пока не может, именно поэтому поиски внеземных цивилизаций все еще остаются безуспешными.

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