Эксперты: Мужчины должны драться

Эксперты: Мужчины должны драться

07.02.2020, 14:52, Новости дня

Команда специалистов выяснила, что организм мужчин в ходе эволюции изменился таким образом, что они привыкли постоянно бороться с соперниками.

Инициаторами проведенного исследования выступили эксперты из Университета Юты. На протяжении длительного периода времени они изучали эволюционные особенности мужчин. Не секрет, что в любой схватке побеждает сильнейший. Обычно ученые акцентировали внимание на схватках животных, но теперь принялись изучать особенности мужчин. Исследователи предположили, что поколения межличностной агрессии между мужчинами когда-то давно сформировали структуры в человеческих телах, предназначенные для борьбы. Ученые изучили форму и пропорцию мужских рук, прочность костей лица, а также пятки.

Оказалось, что даже при приблизительно одинаковом уровне физической подготовки средняя сила мужчин во время ударных движений была на 162% больше, чем у женщин, причем наименее сильный мужчина был все еще сильнее, чем самая сильная женщина.



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