Гимнастка Солдатова назвала причину своей госпитализации

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала о своей госпитализации, заявив, что пережила много неприятных эмоций в последние два дня.

Солдатова опубликовала видеообращение в Instagram.

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Публикация от Alexsandra Soldatova. (@soldy21) 7 Фев 2020 в 2:51 PST

В ролике она благодарит всех, кто поддерживал ее и желал выздоровления.

«Хочу сказать, что со мной все прекрасно, чувствую я себя просто отлично. Я в колоссальном шоке от этой ситуации, не представляю, какой ужас пережили мои родители, друзья, тренеры, это за гранью разумного», – добавила спортсменка.

Она рассказала, что «всего-то на завтраке порезалась ножом», однако «появились какие-то слухи». Солдатова призвала не верить «всему, что пишут».

«Надеюсь, что все, кто пострадал от этой ситуации, в том числе я, скоро придут в себя. Я за два дня пережила моральный ужас и шок. В воскресенье я буду выступать в гала-концерте (на этапе Гран-при в Москве), до встречи на Гран-при», – добавила она.

Напомним, о госпитализации Солдатовой, которая является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете, стало известно в четверг.

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