Кировский минздрав проверит сообщения об убийстве анестезиологом 10 ветеранов

Министерство здравоохранения Кировской области проверяет сообщения СМИ, согласно которым сотрудник областного госпиталя для ветеранов якобы убивал пациентов.

В пятницу интернет-издание Readovka сообщило о пользователе форума «Двач», который представился медиком и, предполагая, что действует анонимно, рассказал, как убивает своих пациентов, отключая аппарат ИВЛ. После публикации рассказал пользователи форума вычислили автора по бейджу. По их мнению, им оказался сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Издание приводит его имя.

«Названный в публикации мужчина, действительно, является сотрудником Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. По информации самого работника, он не принимал участие в обсуждении на форуме. Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника», – сообщили в областном минздраве.

В ведомстве добавили, что «инициирована тщательная проверка данного инцидента».

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