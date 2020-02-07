Выявлен вероятный промежуточный «хозяин» вируса 2019-nCoV

Вероятным промежуточным «хозяином» коронавируса 2019-nCoV является животное панголин, заявили специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун.
Ученые изучили 1 тыс. образцов генетического материала и выяснили, что геномная последовательность коронавируса, которым заразились панголины, на 99% идентична геному вируса у людей, передает «Интерфакс».
Отмечается, что эти животные могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса. При этом исследователи не уточнили, может ли коронавирус передаваться человеку от панголинов.
Специалисты заявили, что их исследование поможет ученым быстрее взять под контроль вспышку 2019-nCoV, а проведенная работа позволит обнаружить других потенциальных хозяев вируса.
Ранее комитет здравоохранения китайской провинции Хубэй выразил соболезнования родственникам умершего от коронавируса Ли Вэньляна – медика, который в декабре 2019 года первым предупредил коллег о появлении нового штамма.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Киргизии запретили добычу урана / 16 декабря
- США продолжили «визовую войну» с Россией / 4 декабря
- Трамп забыл название Украины / 9 декабря
- Мама фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой объявила голодовку / 9 декабря
- Иран отправил черный ящик украинского «Боинга» во Францию / 14 января
- Российский препарат от коронавируса начали тестировать в Китае / 4 февраля
- Гаджеты: Zanco tiny t2 — самый крошечный телефон в мире (4 фото + видео) / 17 января
- Путин поздравил Боярского с юбилеем / 26 декабря