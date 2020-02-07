Выявлен вероятный промежуточный «хозяин» вируса 2019-nCoV

Выявлен вероятный промежуточный «хозяин» вируса 2019-nCoV

07.02.2020, 14:44, Новости дня

Вероятным промежуточным «хозяином» коронавируса 2019-nCoV является животное панголин, заявили специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун.

Ученые изучили 1 тыс. образцов генетического материала и выяснили, что геномная последовательность коронавируса, которым заразились панголины, на 99% идентична геному вируса у людей, передает «Интерфакс».

Отмечается, что эти животные могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса. При этом исследователи не уточнили, может ли коронавирус передаваться человеку от панголинов.

Специалисты заявили, что их исследование поможет ученым быстрее взять под контроль вспышку 2019-nCoV, а проведенная работа позволит обнаружить других потенциальных хозяев вируса.

Ранее комитет здравоохранения китайской провинции Хубэй выразил соболезнования родственникам умершего от коронавируса Ли Вэньляна – медика, который в декабре 2019 года первым предупредил коллег о появлении нового штамма.



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