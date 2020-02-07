Консула Украины в Молдове отстранили из-за подозрения в групповом изнасиловании несовершеннолетней – СМИ

Украинского консула в Молдове отстранили от должности из-за подозрения в причастности к групповому изнасилованию 17-летней девушки в городе Бельцы. Об этом 5 февраля сообщил молдавский ресурс «СП».

Как пишет издание, правоохранительные органы Молдовы ведут следствие. В нем они проверяют заявление, «поступившее от гражданки Республики Молдова, о совершении в отношении нее преступления консулом Украины в городе Бельцы».

По данным «СП», госсекретарь МИД Украины открыл дисциплинарное производство, на время проведения которого указанный дипломат отстранен от выполнения должностных обязанностей.

По состоянию на 7 февраля на сайте консульства Бельцы сотрудниками числятся: Олег Евдокимов, Александр Сторожук и Михаил Гавинский. Ресурс Nordnews сообщает, что подозреваемым в изнасиловании может быть Сторожук.

Инцидент с изнасилованием произошел 4 февраля, в нем подозреваются двое мужчин (37 и 38 лет). Один из фигурантов дела задержан на 72 часа, пишет «СП».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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