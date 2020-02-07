В программу школ Казахстана хотят ввести 100 часов борьбы куреш — министр

В программу школ Казахстана хотят ввести 100 часов борьбы куреш — министр

07.02.2020, 14:41, Новости дня

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев объявил, что в школах Нур-Султана в скором времени будут преподавать борьбу куреш. 

«Наша главная цель — вывести күреш на мировой уровень. Мы планируем ввести его в школьную программу. Подготовлена 100-часовая учебная программа от начального до спортивного уровня, — цитирует Абаева портал Tengrinews.kz. — В качестве пилотного проекта в пяти школах Нур-Султана куреш будет включена в физкультуру». 

Абаев по совместительству является президент федерации куреша в Казахстане. 

Также министр объявил, что для подготовки специалистов по курешу в Нур-Султане откроют Академию казахской национальной борьбы.

«Академия не только будет обучать специалистов, но и займется повышением квалификации и изучением национальной борьбы с научно-практической точки зрения. Как и ко всем видам спорта, мы должны научно относиться к курешу», — сказал министр. 

Куреш — традиционная разновидность борьбы у многих тюркских народов: башкир, татар, казахов, киргизов, чувашей. Победителем поединка считается тот, кто уложит соперника на спину. В некоторых видах куреша борцы используют в поединке полотенца, которые закидываются на пояс противника, но в современном Казахстане правила больше похожи на самбо. 

В 2016 году ЮНЕСКО внесла казахскую разновидность куреша в перечень объектов всемирного наследия. 

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика