В программу школ Казахстана хотят ввести 100 часов борьбы куреш — министр

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев объявил, что в школах Нур-Султана в скором времени будут преподавать борьбу куреш.
«Наша главная цель — вывести күреш на мировой уровень. Мы планируем ввести его в школьную программу. Подготовлена 100-часовая учебная программа от начального до спортивного уровня, — цитирует Абаева портал Tengrinews.kz. — В качестве пилотного проекта в пяти школах Нур-Султана куреш будет включена в физкультуру».
Абаев по совместительству является президент федерации куреша в Казахстане.
Также министр объявил, что для подготовки специалистов по курешу в Нур-Султане откроют Академию казахской национальной борьбы.
«Академия не только будет обучать специалистов, но и займется повышением квалификации и изучением национальной борьбы с научно-практической точки зрения. Как и ко всем видам спорта, мы должны научно относиться к курешу», — сказал министр.
Куреш — традиционная разновидность борьбы у многих тюркских народов: башкир, татар, казахов, киргизов, чувашей. Победителем поединка считается тот, кто уложит соперника на спину. В некоторых видах куреша борцы используют в поединке полотенца, которые закидываются на пояс противника, но в современном Казахстане правила больше похожи на самбо.
В 2016 году ЮНЕСКО внесла казахскую разновидность куреша в перечень объектов всемирного наследия.
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