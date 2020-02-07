Китайские ученые предположили, что человеку коронавирус мог передаться от панголина

Китайские ученые предположили, что человеку коронавирус мог передаться от панголина

07.02.2020, 14:41, Новости дня

Ученые Южно-Китайского сельскохозяйственного университета предположили, что вероятным переносчиком коронавируса, от которого он передался человеку, был панголин, животное, которое относится к тому же отряду, что броненосцы и муравьеды. В Китае и Вьетнаме мясо панголина считается деликатесом, а китайские медики ранее предполагали, что источником заражения в Ухане стало употребление в пищу мяса какого-нибудь экзотического животного, например змеи или летучей мыши. 

Государственное китайское информационное агентство Синьхуа подтвердило выводы ученых. Оно сообщило, что геном нового штамма коронавируса, выделенного у панголинов, оказался на 99% идентичен геному коронавируса у заболевших людей. Но исследователи отмечают, что панголины могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса, и не исключено, что им также можно заболеть и от других животных. 

Власти Китая впервые сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй 31 декабря 2019 года. Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV, и предположили, что источником заражения мог быть рынок в Ухане. 

По данным ВОЗ, общее количество заболевших новым коронавирусом в мире превысило 28 тыс. человек. Более 560 из них скончались. Сейчас заболевшие вирусом зафиксированы в 24 странах мира, в том числе России. Как правило всех больных с подозрением на коронавирус помещают в карантин. 

 

Китайские специалисты еще раз подтверждают свою рекомендацию не приближаться к диким животным – по крайней мере до окончания вспышки вируса. 

Панголины – плацентарные млекопитающие, покрытые крупной чешуей, которые могут сворачиваться в шар. Они живут в Африке и Азии и пользуются большим спросом среди браконьеров: различные органы и части тела панголинов используются в китайской медицине. 



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