Поклонская обвинила Украину в уничтожении озера на границе с Крымом

Из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала уникальное приграничное озеро Сиваш может быть уничтожено, сообщила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
«Уникальное озеро Сиваш всегда было богато водными и рыбными ресурсами. Но из-за того, что с 2014 года перекрыт Северо-крымский канал, проливы, соединяющие Сиваш и Азовское море, заиливаются и пересыхают», – сказала РИА «Новости» Поклонская.
По ее словам, неблагоприятный солевой режим привел к тому, что водной растительности стало больше, а рыба исчезает. Депутат подчеркнула, что проливы могут пересохнуть, и тогда Сиваш погибнет.
Поклонская призвала действующие власти Украины набраться смелости и перейти к конструктивному диалогу с Россией, чтобы восстановить водоснабжение Крыма.
«Но, к сожалению, пока они занимаются любой ерундой, но не реальными проблемами», – заключила она.
Озеро Сиваш граничит с Херсонской областью на севере и с Крымом на юге.
Ранее в Крыму анонсировали мегапроект по водоснабжению Симферополя, хотя ученый назвал новые идеи по водоснабжению Крыма «вышибанием денег».
До этого власти Крыма заявили, что рассматривают возможность накапливать в русле пустующего Северо-Крымского канала воду из впадающих в Черное море рек полуострова.
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