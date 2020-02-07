Замглавы Генштаба прибыл в суд

Замглавы Генштаба прибыл в суд

07.02.2020, 14:33, Новости дня

Заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-майор Халил Арсланов прибыл в 235 гарнизонный военный суд на заседание.

Как сообщает РИА Новости, Арсланов пришел без наручников и конвоя, но в сопровождении адвоката​​​. Его адвокат Антон Антонов отказался общаться с прессой и вместе со своим подзащитным удалился обедать.

Арсланов подозревается в хищении более 6,5 миллиарда рублей при реализации государственного контракта на ремонт военной техники. Также есть второй эпизод мошенничества – на 191 миллион рублей.

Генерала считают причастным к уголовному делу "Воентелекома", которое расследуется уже семь лет. Сейчас Арсланов продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ, но ушел в отпуск и свои служебные обязанности не выполняет, уточняет ТАСС. Он находится под подпиской о невыезде.

Источник: Вести



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