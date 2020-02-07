ГИТИС уточнил диагноз Гаркалина

ГИТИС уточнил диагноз Гаркалина

07.02.2020, 14:32, Новости дня

Народного артиста РФ Валерия Гаркалина госпитализировали с двусторонним воспалением легких в одну из московских клиник, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе ГИТИС, он госпитализирован два дня назад. В этом вузе артист преподает с 2002 года, является профессором кафедры эстрадного искусства и руководителем мастерской.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Зрителям он известен множеством киноработ. В общей сложности Валерий Гаркалин снялся в более чем семидесяти фильмах и сериалах.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика