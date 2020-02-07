ГИТИС уточнил диагноз Гаркалина

Народного артиста РФ Валерия Гаркалина госпитализировали с двусторонним воспалением легких в одну из московских клиник, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе ГИТИС, он госпитализирован два дня назад. В этом вузе артист преподает с 2002 года, является профессором кафедры эстрадного искусства и руководителем мастерской.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Зрителям он известен множеством киноработ. В общей сложности Валерий Гаркалин снялся в более чем семидесяти фильмах и сериалах.

Источник: Вести

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