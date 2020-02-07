Абэ ждут в Москве

В Москве ждут приезда премьер-министра Японии Синдзо Абэ на праздничные мероприятия по случаю 75-летия Дня Победы, подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Во время визита в Москву Абэ хотел бы провести новый раунд переговоров по подписанию мирного соглашения между двумя странами. Пока дипломаты согласовывают встречу Путина и Абэ либо 8, либо 10 мая.
"Я активизирую совместную работу по поиску решения, приемлемого для обеих сторон, и буду постепенно продвигать переговоры, — цитирует выступление японского премьера на ежегодном митинге в поддержку возвращения нескольких островов Курильской гряды ТАСС. — Мы будем шаг за шагом продвигать переговорный процесс".
Японский премьер подчеркнул, что необходимо добиться понимания между обоими народами и выстроить отношения взаимного доверия и дружбы. При этом Синдзо Абэ надеется продвигать совместные экономические проекты на Курилах, не подрывая правовые позиции Японии и России. Сейчас это развитие туризма и сбор мусора.
День "северных территорий" в Японии отмечается 7 февраля с 1981 года. В этот день был подписан между Японией и Россией Трактат о торговле и границах от 1855 года. По нему Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи признавались японскими, а остальные острова Курильской гряды — российскими владениями.
Спустя 90 лет по итогам Второй мировой войны Южные Курилы вошли в состав Советского Союза.
Заключить мирный договор без всяких предварительных условий Владимир Путин предложил Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года. Но японский премьер назвал это предложение неприемлемым. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что российский суверенитет над "спорными" островами не подлежит сомнению.
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