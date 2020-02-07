Венгрия выразила недовольство украинским законом о среднем образовании

Венгрия выразила недовольство украинским законом о среднем образовании

07.02.2020, 14:31, Новости дня

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что Украина сможет улучшить изучение государственного языка венграми Закарпатья без соблюдения норм нового образовательного законодательства. Об этом он заявил на пресс конференции в Киеве 7 февраля, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Мы считаем, что венгры смогут выучить государственный язык даже без того, чтобы количество предметов на украинском у них повышалось. Мы готовы финансово помочь, чтобы преподавание украинского было эффективным», – пояснил он.

Отметим, что закон «Об общем среднем образовании», принятый в январе 2020 года в Украине, предусматривает необходимость увеличения объемов обучение на государственном языке в школах нацменьшинств.

«Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, языки которых являются официальными языками Европейского союза, и реализующие право на обучение на соответствующих языках в государственных, коммунальных или корпоративных учебных заведениях, получают: базовое среднее образование на государственном языке в объеме не менее 20% годового объема учебного времени в пятом классе с ежегодным увеличением такого объема (не менее 40% в девятом классе); профильное среднее образование на государственном языке в объеме не менее 60% годового объема учебного времени», – говорится в тексте ст. 5 закона.

Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт сознательно не делал заявлений относительно принятого Украины закона «Об общем среднем образовании», чтобы оставить возможность для договоренности с Украиной, однако Будапешт этим законом недоволен, из-за чего внес предложения украинской стороне.

«Я всегда на стороне того, чтобы найти решение, я всегда на стороне позитива. Но если бы мы были довольны сложившейся ситуацией, мы не делали бы предложений на улучшение», – пояснил он.

В то же время министр заявил, что существует предварительная договоренность с Киевом о том, как согласовывать расхождение: в частности, министр образования и науки Анна Новосад в ближайшее время «срочно примет у себя представителей союза педагогов Закарпатья».

«Мы понимаем, что Украина хочет, чтобы все ее граждане, живущие на территории Украины, разговаривали на украинском языке. Но мы также хотим, чтобы венгры в Закарпатье могли сохранить свой язык. Мы считаем, что эти две цели можно достичь одновременно», — добавил Петер Сийярто.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после голосования Верховной Радой за закон «Об образовании». Закон во втором чтении и в целом был принят 5 сентября 2017 года, он вступил в силу 28 сентября. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине. В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

При этом венгерский премьер Виктор Орбан подчеркивал в ноябре 2018 года, что поддерживает Украину в противостоянии с Россией.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимает. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика