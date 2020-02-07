Пьяная москвичка сбила рабочего и врезалась в машину

Жительница Москвы устроила два дорожно-транспортных происшествия в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в столичном ГИБДД.
Инцидент произошел в среду: женщина наехала на рабочего, убиравшего проезжую часть, после чего, пытаясь скрыться, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с другим автомобилем, сообщается на сайте ведомства.
После этого женщина покинула место происшествия.
«Сотрудники ГИБДД обнаружили правонарушительницу в автомобиле у подъезда дома в Саперном проезде. В ходе освидетельствования установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также у нее не оказалось водительского удостоверения, а на момент ДТП в салоне автомобиля находился ее двухлетний ребенок», – отметили в ГИБДД.
В отношении подозреваемой составили административные протоколы по четырем статьям КоАП.
В декабре 2019 года по МКАД проехал автомобиль, охваченный огнем, за рулем машины находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения.
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