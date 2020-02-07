Дерипаска назвал снижение ключевой ставки подножкой правительству Мишустина

Предприниматель Олег Дерипаска назвал решение Банка РФ снизить ключевую ставку до 6% годовых подножкой правительству Михаила Мишустина.

«ЦБ снизил ставку на 0,25%. Первая подножка правительству Мишустина. Мина под национальные проекты и программу борьбы с бедностью. Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни», – написал Дерипаска в Telegram.

Банк РФ в пятницу в шестой раз подряд снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 6% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года. Рубль усилил снижение к доллару и евро после решения Банка России.





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