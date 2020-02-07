Сборная Украины по хоккею проиграла Польше и не выступит на Олимпиаде 2022 года

Мужская сборная Украины по хоккею проиграла Польше во второй игре квалификационного турнира на Олимпиаду 2022 года, который проходит в Нур-Султане, пишет Украинская хоккейная лига на своем официальном сайте.
Сборная Украины уступила сборной Польши со счетом 1:6. Единственной шайбой в составе украинской команды отметился Павел Таран.
Последний поединок Украина проведет против сборной Нидерландов, игра начнется 9 февраля в 9.00.
В первой игре Украина проиграла сборной Казахстана со счетом 1:8. Перед заключительной встречей украинская команда занимает последнее место в турнирной таблице группы и потеряла шанс пробиться в следующий этап олимпийской квалификации.
Другой матч квартета между Казахстаном и Нидерландами еще не состоялся. Таким образом, польская сборная идет на первом месте группы, Казахстан – второй, Нидерланды – третье.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже / 13 декабря
- Аваков: Начальник НАБУ, коррупционер из реестра, ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство / 7 февраля
- Мнения: Импичмент – это способ расставить ловушки / 18 декабря
- В Россию позвали польского певца, которому запретили исполнять «Темную ночь» / 13 декабря
- ФСИН решила чаще отправлять осужденных на работу вместо колоний / 3 февраля
- Лавров предложил Помпео опубликовать переписку с США по «закрытому» каналу связи / 10 декабря
- Бут предрек США новую гражданскую войну / 5 декабря
- Адвокаты фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» намерены обратиться с жалобой в ООН и ЕСПЧ / 25 декабря