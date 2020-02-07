Легендарный кутюрье Жан Поль Готье устроил свое шоу в Москве

Один из самых эпатажных создателей моды в мире представил свое свое Fashion Freak Show 6 февраля во Дворце молодёжи.

Напомним, что 17 января Жан Поль объявил об окончании карьеры. А через 5 дней состоялся его последний модный показ. В дальнейшем кутюрье планирует заниматься своими эпатажными проектами.

В Fashion Freak Show принимают участие более 200 костюмов. Часть моделей создавалось специально для шоу, некоторые Готье достал из глубин своего шкафа. Это представление собравшее в себе цирковые и театральные элементы, пронизанное веяниями моды эпохи Жан Поля.

Шоу это не просто развлечение, а ещё и погружение во внутренний мир его автора. Смотря представление мы словно погружаемся в голову творца.

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