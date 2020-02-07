Пелагея прокомментировала слухи о разводе с Телегиным: «Я не буду участвовать в грязных войнушках»

Известная российская фолк-рок-исполнительница Пелагея на странице в Instagram обнародовала развёрнутый комментарий о распространяющихся в прессе и Сети фейках относительно её развода с Иваном Телегиным. Певица уверена, что информация «заказная», и она даже знает, от кого это исходит, но при этом не готова и не хочет участвовать «в грязных войнушках».

Перед новогодними праздниками начала появляться информация о расставании Пелагеи с супругом, хоккеистом Иваном Телегиным. Чуть позже певица в соцсети подтвердила данные, рассказав, что они с мужем ради дочери Таисии готовы разводиться «цивилизовано» и без скандалов. Несмотря на это заявление, слухи вокруг пары продолжают «циркулировать» и по сегодняшний день. Пелагея пока не называет фамилии людей, заказавших акцию против неё и бывшего мужа, однако знает, кто это. Причиной данной фейковой кампании знаменитость считает желание окончательно рассорить её с Телегиным, довести «до истерии» и «выбить почву из-под ног».

Пелагея осведомлена о намерениях «заказчика», поэтому не собирается участвовать в «грязных войнушках», а вместо этого занимается карьерой, здоровьем и воспитанием дочери. Певица обратилась к журналистам с просьбой не тиражировать заведомо ложную информацию от «анонимных источников» и не помогать использовать «инструменты давления» на неё и семью.

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