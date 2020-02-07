Москву сочли лучшей площадкой для развития искусственного интеллекта

Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков назвал российскую столицу лучшей площадкой для проведения эксперимента по развитию искусственного интеллекта. Он отметил, что модель работы в сфере информационных технологий уже сейчас гарантирует, что проект «будет работать, а не останется на бумаге».

С 1 июля на пять лет в Москве планируется ввести экспериментальный правовой режим для развития искусственного интеллекта. Соответствующие поправки в закон «О персональных данных» внесены в Госдуму депутатами Александром Жуковым и Ириной Белых в ближайшее время, пишет РБК. Принятие законопроекта позволит существенно «стимулировать внедрение, развитие и использование технологий ИИ, определить сферы экономики и общественных отношений» для его уместного внедрения. Кроме того, определить какие изменения правового режима будут способствовать обеспечению технологического суверенитета в сфере ИИ и самостоятельности российской экономики и безопасности.

Сачков назвал данную инициативу полезной. «Москва является лидером по развитию электронного правительства и все что касается нейросетей, искусственного интеллекта это очень удобно для граждан и бизнеса. Уже сейчас потихоньку начинают использовать искусственный интеллект в транспорте, медицине, обслуживании граждан через электронных ботов, которые принимают заявки и многое другое. Москва по цифровому развитию опережает огромное количество городов в мире. Зная, как это делается здесь в плане информационных технологий, я понимаю, что это будет работать, а не останется на бумаге», – сказал Сачков эфире НСН.

Он также отметил, что разработчикам будет оказала достойная поддержка. «Судя по проекту документа, компаниям, которые занимаются нейросетями и искусственным интеллектом, будет оказана определенная поддержка и, их разработки приоритетно будут тестироваться. Для меня, как для разработчика большого количества средств по борьбе с кибератаками при использовании нейросетей и ИИ, это имеет большой плюс», – отметил Сачков.

По его словам, пятилетний срок эксперимента позволит комплексно разобраться в теме правового регулирования сферы искусственного интеллекта. «По-моему, для экспериментов можно даже меньше времени делать. Но пять лет – это точно уже проверка всех гипотез, экономики, обратной связи от жителей, бизнеса – какая-то математика уже вокруг этого выйдет. После чего можно будет этот опыт уже дуплицировать в другие города», – заключил он.

Законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» был представлен впервые в 2019 году Минэкономразвития и Центром стратегических разработок. В так называемых «цифровых песочницах» будет дана возможность развивать технологии, которые до сих пор не регулируются законом. 24 января 2020 года президент Владимир Путин поручил обеспечить с 1 июля действие механизма применения экспериментальных правовых режимов. Законопроект, который устанавливает проведение эксперимента в Москве был разработан во исполнение послания Путина Федеральному собранию «для обеспечения создания собственных стандартов и развития технологий, которые определяют будущее, в частности технологий искусственного интеллекта».

Принять участие в проекте смогут компании, включенные в специальный реестр. Обязательными требованиями которого является регистрация в столице и участие в разработке или обороте технологий ИИ, а также товаров и услуг, сделанных на его основе. По результатам проведения эксперимента координационный совет должен будет представить правительству РФ «предложения о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений» в законодательство.

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