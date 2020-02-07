Подруга Александры Грант поделилась подробностями ее романа с Киану Ривзом: «Они вместе много лет»

Киану Ривз и Александра Грант впервые вышли в свет как пара в ноябре прошлого года, из-за чего многие решили, что их роман длится всего ничего. Однако оказалось, что влюбленные встречаются гораздо дольше. В эксклюзивном интервью Page Six актриса и подруга Грант Дженнифер Тилли рассказала, что Александра и Киану встречаются не несколько месяцев, как предполагали раньше журналисты, а много лет:

Я помню, как пару лет назад [Грант] сказала: «Киану Ривз — мой парень», и я такая: «Подожди-ка. Что-что-что?..» Она была такой крутой, и я до этого момента думала, что она лесбиянка.

Дженнифер порядком удивила реакция общественности, когда Александра и Киану вместе появились на Lacma Art + Film Gala:

Меня действительно удивило, как за последние пять месяцев — после того как они вышли с ним в свет — все буквально посходили с ума. Все стали говорить «Это его новая девушка» только потому, что Александра сходила с ним на несколько публичных мероприятий. Просто вообще-то они встречаются уже несколько лет и она часто с ним выходит, просто раньше никто не обращал на это такого внимания. Недавно я видела Киану на ее последней выставке. Он не хотел быть в центре внимания. Он очень сдержанный парень, скромный и не хочет чувствовать пристальные взгляды на себе и на ней. Это не какой-то ослепляющий своей красотой голливудский роман. Ривз очень хороший, и ему очень повезло с ней. Александра — очень тихая, сдержанная, элегантная женщина.

А насчет их возможной свадьбы она ответила уклончиво:

Не знаю, не слишком ли это для них? Они художники, творческие люди. Пусть делают, что хотят, и живут, как хотят.

Дженнифер Тилли

Напомним, о помолвке пары тоже стало известно из их ближайшего окружения. Близкий друг знаменитостей, который решил не называть своего имени, рассказал в ноябре 2019-го, что актер сделал предложение руки и сердца Александре в своей квартире, которую предварительно украсил цветами и свечами. Главный вопрос он якобы задал ей во время ужина под композицию их любимого исполнителя Фрэнка Синатры, и Александра ответила «да». Правда, когда именно это произошло, не сообщается. Но при это пара активно готовится к торжеству. Поклонникам актера остается лишь ждать их официального заявления.

Отметим, что Киану и Александра, и правда, давно знакомы: судьба их свела еще в 2009 году. Актер собирался выпустить книгу и искал иллюстратора — знакомые порекомендовали ему художницу Александру Грант. В 2011-м они выпустили книгу «Ода счастью», а в 2017-м вместе с дизайнером Джессикой Фляйшманн основали издательство X Artists’ Books. Совместный бизнес сблизил Киану и Александру, и их отношения перешли на новый уровень. Впервые как пара они появились на публике лишь в начале ноября прошлого года.

Александра Грант — первая любовь Ривза за 18 лет. Актер вел отшельнический образ жизни и не заводил романов: в 2001 году в автокатастрофе погибла его невеста Дженнифер Сейм, а за два года до этого она потеряла их ребенка на девятом месяце беременности. Ривз очень болезненно переживал двойную потерю, из-за чего отстранился от друзей и коллег.

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