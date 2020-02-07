Стало известно, когда состоится свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

Выступление в получасовом перерыве между таймами на Суперкубке, подготовка к которому велась последние несколько месяцев, наконец позади, а до окончания наградного сезона — остались считанные дни, так что теперь у Дженнифер Лопес появилось время подумать о личной жизни. В марте прошлого года Алекс Родригес сделал ей предложение руки и сердца — романтичное событие происходило на берегу океана во время отпуска семейства на Багамах. С тех пор на любые вопросы о свадьбе пара отшучивалась и говорила, что из-за большой загруженности на работе до торжества пока нет дела. Теперь же, как сообщает ET, Дженнифер и Алекс приступили к решению организационных вопросов, связанных с будущей церемонией.

Первым примерные сроки свадьбы обозначило издание Us Weekly. Торжество состоится летом, об этом же сообщили инсайдеры ET:

Дженнифер и Алекс планируют пожениться летом и уже с нетерпением ждут этого дня. Они уже все делают вместе, по сути живут как муж и жена, но им нравится возможность оформить отношения официально.

Также источники добавляют, что свадьба не будет слишком масштабной, вроде той, что была у Приянки Чопры и Ника Джонаса:

Церемония будет однозначно красивой и изысканной, но не масштабной. Джей и Алекс хотят просто веселого торжества для своей семьи и близких друзей. Кстати, их детям будут отведены важные роли в этом дне.

Ранее Дженнифер в одном из видеороликов на своем YouTube-канале также признавалась, что мечтает на этот раз обвенчаться:

В этот раз, думаю, свадьба пройдет в церкви. Я никогда раньше этого не делала.

Напомним, Алекс Родригес сделал предложение Дженнифер Лопес 9 марта 2019 года на берегу океана на Багамских островах. Влюбленные лично поделились этой прекрасной новостью с поклонниками, сначала опубликовав фото кольца Джен, а затем и кадры с помолвки.

Пара знакома с 2005 года, но близко общаться друг с другом они начали только зимой 2017-го. О том, как все начиналось, они рассказывали по очереди на шоу Эллен Дедженерес:

Я обедала в одном ресторане, ела салат «Кобб» и мексиканский суп «Тортилья», как вдруг увидела его, он проходил мимо. Почему-то мне захотелось подойти, похлопать его по плечу и сказать: «Привет, Алекс!» Так мы и встретились. А потом он написал мне сообщение и пригласил на ужин.

Также в октябре 2017-го Дженнифер и Алекс появились на обложке Vanity Fair и дали первое совместное интервью, в котором подробно рассказали о повторном знакомстве и первом свидании, а также о том, что их привлекает друг в друге больше всего.

Мне кажется, я понимаю его так, как никто другой, — говорила тогда Дженнифер. — И он однозначно понимает меня лучше, чем кто-либо за всю мою жизнь. Он добился огромных успехов, когда ему было чуть за 20. В таком возрасте он заключил крупнейший бейсбольный контракт. Я в этом же возрасте снялась в первоклассном фильме и выпустила первоклассный альбом и тоже вошла в историю. У каждого из нас были взлеты и падения, мы проходили непростые испытания, когда нам было 30 и больше, и к 40 годам мы уже прошли через очень многое в жизни. И что важнее всего, мы оба проделали огромную работу над собой. Мы приложили много усилий для того, чтобы стать лучше. Мы понимаем друг друга и в этом отношении. Когда мы разговариваем, часто возникает фраза: «О Боже, и со мной такое было!»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет