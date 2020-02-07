Названы основные признаки булимии у подростков

Булимия – это нарушение пищевого поведения, которое особенно распространено среди молодых людей, неудовлетворенных своим телосложением. Важно знать основные симптомы пищевого расстройства, чтобы вовремя оказать необходимую помощь.

Основные признаки булимии представлены следующие. Царапины на руках, язвы, деформация указательного пальца, поврежденные ногти – все это возникает вследствие попыток вызвать рвоту и очистить желудок от пищи. Ежедневное взвешивание, замер объемов и выискивание недостатков, переход на диету – такое поведение свойственно подросткам, страдающим булимией. Долгое пребывание в ванной комнате — один и явных признаков пищевого расстройства. Больные булимией стараются как можно быстрее избавиться от лишних калорий, для чего вызывают рвоту, принимают мочегонные и слабительные препараты. Резкий сброс или набор массы тела — так как подростки стараются скрыть фигуру с помощью свободной одежды. Колебания веса могут быть довольно значительными.

Переедание — ещё один признак булимии. Подросток есть намного больше, чем обычно, и не чувствует насыщения, а затем начинает думать только о еде. Появляются проблемы с зубами, кожей, волосами, сбои в работе желудочно-кишечного тракта, нарушение менструального цикла, повышенная утомляемость,обезвоживание — они возникают вследствие неправильного питания и частой рвоты.

Страдающие булимией уделяют внимание только еде и своему внешнему виду, стараясь избегать общения с родными и друзьями. Часто резко реагируют на какие-либо замечания и критикуют себя в погоне за идеалом. Увлечение спортом — это не обязательно признак булимии. Но любая физическая нагрузка должна быть нормирована и не приносить вред организму.

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