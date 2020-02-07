Диана Арбенина рассказала, почему до сих пор не познакомила сына и дочь с их отцом

Диана Арбенина рассказала, почему до сих пор не познакомила сына и дочь с их отцом

07.02.2020, 14:21, Разное

Российская рок-певица Диана Арбенина призналась, что за десять лет так и не познакомила своих близнецов с их отцом. Ни дети, ни поклонники лидера популярной рок-группы «Ночные снайперы» не знают даже имени человека, с которым Диана Арбенина продолжает общаться и называет его лучшим своим другом.
По словам певицы, она долгое время не задумывалась о материнстве. Да и ее фанатам не удавалось ассоциировать образ рок-музыканта с родительскими обязанностями. Но однажды, находясь в большой компании, она увидела ребенка, и у певицы словно «щелкнуло» и будто заработал материнский инстинкт, признавалась Диана Арбенина. С тех пор она «заболела» этой идеей, а через какое-то время родила близнецов, что для многих стало неожиданным событием.

Не только поклонники, но и сами близнецы Артем и Марта интересовались личностью отца. Диана Арбенина однажды услышала, как брат говорил сестре о том, что у них нет папы. Это возмутило певицу: она никогда не запрещала обсуждать подобные темы, но познакомить детей с их родителем так и не решилась, пояснив им, что время для этого еще не наступило.



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