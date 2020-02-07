Американцы поставили властям в пример эвакуацию россиян из Уханя

Американцы раскритиковали организацию эвакуации соотечественников из китайского города Ухань в связи с распространением коронавируса и поставили в пример Вашингтону эвакуацию российских граждан.

Соединенные Штаты 5 февраля эвакуировали из Китая 530 своих граждан. При этом американцы остались недовольны процессом из-за хаоса в аэропорту. «Мы здесь как беженцы. Больше всего не хватает информации о происходящем», –сообщила одна из эвакуировавшихся женщин.

По мнению американцев, причиной хаоса стало решение США эвакуировать американских дипломатов из Уханя раньше обычных граждан. В результате вывозом американцев были вынуждены заниматься сотрудники посольства США в Пекине, а они были плохо осведомлены об обстановке в Ухане.

The Washington Post пишет, что в отличие от американцев эвакуация россиян из Уханя была организована на высшем уровне. Так, сотрудники консульства установили информационный стол с российским флагом и предоставили автобусы, которые собрали россияне из разных китайских городов.

Как ранее сообщили дипломаты посольства РФ в Китае, вывоз россиян осуществлялся на арендованных автобусах из более чем 10 городов, расположенных в разных частях провинции, в том числе из населенных пунктов, удаленных от Уханя на 400-500 км.

Ранее граждане России, эвакуированные из китайского города Ухань и находящиеся на карантине в одном из тюменских санаториев, рассказали об условиях проживания и отношении медиков.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 31 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 636 случаев, 1540 человек выздоровели.





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