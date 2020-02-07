Школьника вынудили встать на колени за разрешение выйти в туалет

В Перми школьник встал на колени, чтобы получить разрешение выйти в туалет, информирует аппарат уполномоченного по правам ребенка по краю.

Инцидент произошел в декабре 2019 года. По словам матери мальчика, за разговоры на уроке ее сына и нескольких его одноклассников наказал учитель технологии, заставив школьников стоять все два урока, пишут «Аргументы и факты».

На втором уроке ребенок захотел в туалет, он «спросил разрешения, но учитель отказал».

«Сын несколько раз обращался с этой просьбой, а потом даже встал на колени, но учитель стоял на своем. В итоге сын послушал совета одноклассников и вышел без спросу», – рассказала женщина.

Детский омбудсмен Светлана Денисова обратилась к начальнику департамента образования администрации Перми Людмиле Сериковой с просьбой провести проверку по факту случившегося.

Во время проверки нарушения педагогической этики в школе частично подтвердились. Трудовой договор с учителем труда расторгли.

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