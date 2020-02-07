Школьника вынудили встать на колени за разрешение выйти в туалет

В Перми школьник встал на колени, чтобы получить разрешение выйти в туалет, информирует аппарат уполномоченного по правам ребенка по краю.
Инцидент произошел в декабре 2019 года. По словам матери мальчика, за разговоры на уроке ее сына и нескольких его одноклассников наказал учитель технологии, заставив школьников стоять все два урока, пишут «Аргументы и факты».
На втором уроке ребенок захотел в туалет, он «спросил разрешения, но учитель отказал».
«Сын несколько раз обращался с этой просьбой, а потом даже встал на колени, но учитель стоял на своем. В итоге сын послушал совета одноклассников и вышел без спросу», – рассказала женщина.
Детский омбудсмен Светлана Денисова обратилась к начальнику департамента образования администрации Перми Людмиле Сериковой с просьбой провести проверку по факту случившегося.
Во время проверки нарушения педагогической этики в школе частично подтвердились. Трудовой договор с учителем труда расторгли.
Ранее в Красноярском крае школьник выбил молотком глаз однокласснику.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- России предрекли «красную декаду» декабря / 6 декабря
- Путин призвал парламентариев ставить интересы народа РФ выше идеологических споров / 24 декабря
- Не забирающих ребенка из клиники родителей объявили в розыск / 28 января
- Политика: Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку / 11 декабря
- Мать Иссахар приехала к подмосковной колонии дожидаться освобождения дочери / 28 января
- Песков прокомментировал идею упоминания Бога в Конституции / 3 февраля
- Welt — из-за психических перегрузок немцы отсутствовали на работе более 100 миллионов дней / 7 декабря
- Болтон собрался рассказать в книге, шантажировал ли Трамп Зеленского / 16 января