Гончарук о премиях для Кабмина: Не будет зоопарка по 200 – 300 – 400%

Сегодня в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил, что Кабмин привязал свои зарплаты к средней зарплате по Украине. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Расставлю точки над «I». Президент поручил, попросил представить ему целостную концепцию, как должны выглядеть зарплаты на публичной службе. Мы это сделали. Сегодня мы договорились о том, что зарплата министра, то есть сотрудника правительства, будет привязана к средней зароботной плате в Украине», – отметил Гончарук.

От отметил, что зарплата министра теперь будет составлять от трех до пяти средних зарплат по Украине (от 36 до 60 тыс. грн. – «ГОРДОН»). Премия же не будет превышать размер одного оклада.

«Мы упорядочили ситуацию с премиями. Не будет этого зоопарка по 200 – 300 – 400%. Мы договорились о том, что премия может быть максимум ограничена одним окладом. Это адекватные условия, которые мы считаем нормальными. Мы согласовали эту позицию с президентом», – добавил премьер-министр.

18 января Кабмин Украины опубликовал зарплаты членов правительства за 2019 год: средняя зарплата Гончарука в 2019 году составила 60 479 грн, самая высокая средняя зарплата – у министра внутренних дел Арсена Авакова – 100 041 грн. Самая низкая – у министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского – 38 512 грн.

Гончарук в ходе совещания у президента Украины Владимира Зеленского 4 февраля заявил о решении Кабмина ограничить заработную плату и премии руководителям органов исполнительной власти.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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