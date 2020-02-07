Негативные последствия укрепления гривны преимущественно краткосрочные, а преимущества долгосрочные – НБУ

В 2019 году гривна существенно укрепилась как к доллару США, так и к другим основным валютам, что стало сравнительно новым явлением, последствия которого нельзя охарактеризовать исключительно положительно или отрицательно. Однако негативные последствия ревальвации национальной валюты будут краткосрочными, говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины, который опубликован 6 февраля.
«Укрепление курса гривны, которое негативно влияет на ценовую конкурентоспособность экспортеров и, наоборот, удешевляет импорт, порождает опасения по ослаблению внешней позиции Украины», – признали составители отчета.
Следствием ревальвации стало сокращение поступлений в бюджет.
Однако эти же процессы привели к уменьшению стоимости импортируемого сырья и инвестиционного импорта, причем без ухудшения внешнеторговой позиции Украины, отмечают в НБУ.
В отчете указаны три ключевых положительных момента, к которым привела ревальвация.
снижение инфляции до целевого уровня 5%±1 процентный пункт. «Именно устойчивая и низкая инфляция является необходимым условием долгосрочного роста, поскольку она закладывает необходимую основу для бизнес-планирования и наращивания сбережений», – говорится в документе.
быстрое снижение государственного и гарантированного государством долга по отношению к ВВП, что «способствовало притоку внешних портфельных инвестиций в государственный сектор, и, в свою очередь, дало возможность снизить стоимость обслуживания гривневого государственного долга, удлинить его срочность и улучшить валютную структуру».
повышение конкурентоспособности украинских компаний в привлечении рабочей силы. «Чем выше соотношение зарплат за рубежом к зарплатам в Украине, тем больше заинтересованность в работе за рубежом. В последние годы это соотношение сокращалось из-за роста зарплат в Украине. В 2019 году эффект этого фактора усилился благодаря укреплению гривны», – утверждают в Нацбанке.
«Эффекты от укрепления курса гривны в 2019 году и в дальнейшем будут отображаться на стоимости импортируемых товаров и товаров с высокой долей импорта в себестоимости, а также
способствовать снижению инфляционных ожиданий, – резюмировали авторы отчета. – Опыт других стран, которые успешно снизили инфляцию после введения режима инфляционного таргетирования и проходили период укрепления их валют, свидетельствует, что негативные последствия усиления валюты при последовательной макроэкономической политике являются преимущественно краткосрочными. В то же время преимущества являются долгосрочными и благоприятными для устойчивого экономического роста».
Официальный обменный курс гривны к доллару ревальвировал в 2019 году на 14.5%.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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