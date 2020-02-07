Мнение: Американские импичменты по понятиям

Представим себе, что политическая жизнь США наблюдается, например, с Марса, и марсиане хотят получить представление о США как о правовом государстве, изучая итоги двух последних попыток импичмента президентов США. Они ничего не знают о личных качествах президентов Клинтона и Трампа, более того, может быть у них — у марсиан — какая-то другая мораль, в которой, скажем, оральный секс — это что-то вроде нашего похлопывания по плечу; марсиане лишь пытаются выяснить, в какой мере политическая система США следует законам США же, и для этого они анализуют цифры голосований по импичментам.

Итоги последнего голосования в Сенате США по импичменту Трампа, члена республиканской партии, таковы:

Злоупотребление властью (Abuse of power)

Демократы

Республиканцы

Независимые

Всего

Виновен

45

1

2

48

Невиновен

0

52

0

52

Воспрепятствование работе Конгресса (Obstruction of Congress)

Виновен

45

0

2

47

Невиновен

0

53

0

53

Итоги этого голосования очень напоминают итоги голосования в Палате представителей по поводу импичмента президента Клинтона, члена демократической партии:

Ложь под присягой (Perjury / grand jury)

Демократы

Республиканцы

Независимые

Всего

Виновен

5

223

0

228

Невиновен

200

5

1

206

Ложь под присягой (Perjury / Jones case)

Виновен

5

200

0

205

Невиновен

200

28

1

229

Воспрепятствование правосудию (Obstruction of justice)

Виновен

5

216

0

221

Невиновен

199

12

1

212

Злоупотребление властью (Abuse of power)

Виновен

1

147

0

148

Невиновен

203

81

1

285

В этих цифрах усматривается удивительная закономерность: в обоих случаях речь идет об обвинениях в нарушении законов, и в обоих случаях почти все представители партии, членом которой являлся президент, считали его невиновным, и наоборот, представители оппозиционной партии считали его виновным.

В принципе, можно себе представить закон, который может интерпретироваться по разному в зависимости от личных пристрастий. Представим себе, для примера, остров где-нибудь в Океании, где половина населения каннибалы, а половина — не каннибалы. Далее, предположим, в их Конституции — Основном Законе — есть Статья о Пище, где написано, что гражданам запрещено есть неподобающую пищу. И вот президент этого острова съел вице-президента. На голосовании в Сенате каннибалы признали его невиновным, а неканнибалы — виновным в нарушении Статьи о Пище.

Однако, в случае США, американские законы, связанные с рассматриваемыми обвинениями президентам, не выглядят допускающими разную партийную трактовку. Возьмем, для примера, самое первое обвинение Клинтона: ложь под присягой. Ложь, она, как говорится, и в Америке ложь. Если бы вопрос к Палате представителей был таким: «Хороший ли человек Билл Клинтон?», то

— республиканцы могли бы сказать, что Клинтон — плохой человек, ПОТОМУ ЧТО он лгал под присягой, а

— демократы могли бы сказать, что Клинтон — хороший человек, НЕСМОТРЯ НА ТО, что он лгал под присягой.

Это было бы еще куда ни шло, но ведь в реальном голосовании вопрос был не о том, хороший ли человек Клинтон, а том, лгал ли он под присягой, и демократы отрицали это: Клинтон — не какой-нибудь реднек с Небраски, а выпускник ЮРИДИЧЕСКОГО факультета американского университета, бывший губернатором штата Арканзас, а ныне президент, видите ли, не знал, что достижение им семяизвержения в результате оральных манипуляций с его гениталием, производимых «этой женщиной, мисс Левински», формально, по американскому законодательству, считается сексом.

Мы видим, таким образом, что американское «правосудие» (Justice — справедливость) никак не озабочено поиском истины: оно действует сугубо в партийных интересах, что, в большинстве случаев, означает в личных интересах представителей американской элиты.

И это то правовое госудаство, которое мы, советские люди, должны были брать в пример, согласно истерической эйфории либералов, пришедших к власти в СССР в 1980-х годах?

Источник: Теория элит

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